في زحلة... توقيف سارق تجهيزات من داخل كنيسة قيد الإنشاء

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

"بتاريخ 10- 07- 2024، أقدم مجهول، على متن سيارة نوع "رينو كانغو" لون أبيض، على الدخول إلى حرم كنيسة قيد الإنشاء في زحلة، وسرق من داخلها تجهيزات مصنوعة من الحديد.

Advertisement

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلامية لكشف السّارق وتوقيفه. وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشّعبة، في خلال ساعات معدودة، من تحديد هويّته ومكان إقامته في وادي العرائش - زحلة، ويدعى: إ. غ. (لبناني)

بالتاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في المحلّة المذكورة على متن السّيّارة المستخدمة في عملية السّرقة، وتمّ ضبطها.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عملية السّرقة من داخل الكنيسة، وبيع المسروقات إلى بؤرة خردة في بلدة المرج البقاعيّة، من دون علم مالك البؤرة أنها مسروقة.

أجري المقتضى القانوني في حق الموقوف (إ. غ.)، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".