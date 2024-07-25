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لبنان

الحرارة دون معدلاتها الموسمية... اليكم طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
25-07-2024 | 04:54
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية،  تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية أحيانا.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة أحيانا بدءا من ارتفاعات، منخفضة يزداد معها الشعور بالحر ويتشكل معها الضباب الكثيف على المرتفعات.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24  و 32، طرابلس بين 23 و31، وفي زحلة بين 18 و34 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وتبقى دون تعديل على الساحل مع رياح ناشطة أحيانا.
السبت: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية،  تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية أحيانا.
الأحد: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات.
-الحرارة على السحل من 27 الى 32 درجة، فوق الجبال من 20 الى 26 درجة، في الداخل من 21 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيئ أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %.
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء: 30 درجة.
-الضغط الجوي: 754 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 5,44
-ساعة غروب الشمس: 19,44
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