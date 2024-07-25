تعميم للوزير كلّاس بشأن الدورات التدريبية.. هذا ما جاء فيه

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أصدر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلّاس التعميم رقم 3/1/2024 تاريخ 24 تموز 2024، وجاء فيه: "حدث في الآونة الأخيرة قيام بعض موظفي الوزارة بتنفيذ ما يُسمّى "دورة تدريبية في المراسلات الإدارية"، وذلك في مدينة طرابلس - محافظة الشمال، دون الحصول على موافقة الوزارة ما أدى الى بلبلة في الوسط الرياضي.لذا، يُحظّر على أي موظف مهما كانت صفته الإدارية إجراء أي دورة تدريبية تحت أي عنوان دون الحصول على موافقة الوزارة، وعلى الجهات الراغبة بتنفيذ مثل هذه الدورات التقدّم من الوزارة بكتاب خطيّ يحدد بموجبه نوع الدورة ومكانها وزمانها".