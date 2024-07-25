السنيورة بحث وبلاسخارت في الاوضاع في لبنان

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس ظهر اليوم، المنسقة الخاصة لشؤون الامم المتحدة في لبنان، جينين هينيس - بلاسخارت.



وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، من مختلف الجوانب.

Advertisement