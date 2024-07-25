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لبنان

السنيورة بحث وبلاسخارت في الاوضاع في لبنان

Lebanon 24
25-07-2024 | 06:17
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استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس ظهر اليوم، المنسقة الخاصة لشؤون الامم المتحدة في لبنان، جينين هينيس - بلاسخارت. 

وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، من مختلف الجوانب.
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