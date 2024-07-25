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لبنان

حمية استقبل وفداً من نقابتي مالكي الشاحنات

Lebanon 24
25-07-2024 | 06:19
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة ، وفداً من نقابتي مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي برئاسة النقيب أحمد الخير ، والنقل المبرد في لبنان برئاسة النقيب علي عبد الفتاح ، وجرى البحث في الإجراءات التي يمكنها تعزيز عمل ودور هذين القطاعين  في خدمة نقل المنتجات اللبنانية والسلع على أنواعها وأثرها الإيجابي على صعيد الدورة الإقتصادية الوطنية .
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واكد حمية لوفد النقابتين أن "وزارة الأشغال العامة والنقل ، لم ولن تدخر جهداً في المتابعة المستمرة لجميع ما تعترض عمل النقابات من صعوبات"، مؤكداً في هذا السياق أن" قطاع النقل البري، ولاسيما قطاع الشاحنات العاملة بالترانزيت والمبردة ، يعدان  الشريان الحيوي الذي تتم من خلاله عمليات التصدير للبضائع ، ولأجل ذلك ،  كنا وما زلنا نعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض تأدية عمل الشاحنات العاملة بالترانزيت لعملها ".
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