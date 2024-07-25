حمية استقبل وفداً من نقابتي مالكي الشاحنات

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة ، وفداً من نقابتي مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي برئاسة النقيب أحمد الخير ، والنقل المبرد في لبنان برئاسة النقيب علي عبد الفتاح ، وجرى البحث في الإجراءات التي يمكنها تعزيز عمل ودور هذين القطاعين في خدمة نقل المنتجات اللبنانية والسلع على أنواعها وأثرها الإيجابي على صعيد الدورة الإقتصادية الوطنية .واكد حمية لوفد النقابتين أن "وزارة الأشغال العامة والنقل ، لم ولن تدخر جهداً في المتابعة المستمرة لجميع ما تعترض عمل النقابات من صعوبات"، مؤكداً في هذا السياق أن" قطاع النقل البري، ولاسيما قطاع الشاحنات العاملة بالترانزيت والمبردة ، يعدان الشريان الحيوي الذي تتم من خلاله عمليات التصدير للبضائع ، ولأجل ذلك ، كنا وما زلنا نعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض تأدية عمل الشاحنات العاملة بالترانزيت لعملها ".