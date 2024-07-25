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لبنان

البيسري استقبل راعي ابرشية زحلة وبعلبك وبحثا في المستجدات

Lebanon 24
25-07-2024 | 07:26
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إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري راعي ابرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الارثوذكس المتروبوليت انطونيوس الصوري على رأس وفد مرافق.

 وجرى البحث في المستجدات بالإضافة إلى أوضاع منطقة البقاع.
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