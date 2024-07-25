البيسري استقبل راعي ابرشية زحلة وبعلبك وبحثا في المستجدات

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إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري راعي ابرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الارثوذكس المتروبوليت انطونيوس الصوري على رأس وفد مرافق.وجرى البحث في المستجدات بالإضافة إلى أوضاع منطقة البقاع.