بري عرض مع بو حبيب للتطورات

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، حيث تم عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية .وبحث بري مع النائب محمد سليمان في الأوضاع العامة والمستجدات وشؤونا تشريعية.كما استقبل بري نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع السابقة زينة عكر.