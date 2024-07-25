31
o
بيروت
34
o
طرابلس
32
o
صور
33
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري عرض مع بو حبيب للتطورات
Lebanon 24
25-07-2024
|
07:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، حيث تم عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية .
Advertisement
وبحث بري مع النائب محمد سليمان في الأوضاع العامة والمستجدات وشؤونا تشريعية.
كما استقبل بري نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع السابقة زينة عكر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامية شهيرة تنفصل عن زوجها
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تنفصل عن زوجها
02:15 | 2024-07-25
25/07/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ذعر في دولة عربيّة.. مياه البحر انحسرت عن الشاطىء هل يؤشّر هذا الأمر لزلازل وتسونامي؟
Lebanon 24
ذعر في دولة عربيّة.. مياه البحر انحسرت عن الشاطىء هل يؤشّر هذا الأمر لزلازل وتسونامي؟
10:52 | 2024-07-24
24/07/2024 10:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحر أخرجها من مخابئها: الأفاعي مُنتشرة في لبنان.. هل لدغتها قاتلة؟ (صور)
Lebanon 24
الحر أخرجها من مخابئها: الأفاعي مُنتشرة في لبنان.. هل لدغتها قاتلة؟ (صور)
02:30 | 2024-07-25
25/07/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت إسرائيلية عن الاغتيالات ضدّ "حزب الله".. إقرأوا ما كشفه الخبراء
Lebanon 24
مفاجآت إسرائيلية عن الاغتيالات ضدّ "حزب الله".. إقرأوا ما كشفه الخبراء
12:27 | 2024-07-24
24/07/2024 12:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستنتهي معركة لبنان قريباً؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن!
Lebanon 24
هل ستنتهي معركة لبنان قريباً؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن!
15:45 | 2024-07-24
24/07/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:25 | 2024-07-25
"الحزب" يعلن استهداف هذا الموقع الإسرائيلي اليوم
10:15 | 2024-07-25
نقابة عمال مخابز بيروت: لتشكيل لجنة لدراسة كلفة صناعة ربطة الخبز
10:11 | 2024-07-25
وزارة الشباب: كلاس يستدعي رئيس اتحاد ألعاب القوى
10:10 | 2024-07-25
وزيرا خارجية الأردن وقطر بحثا ملفيّ لبنان وفلسطين: لضرورة الإلتزام بالقرار 1701
09:55 | 2024-07-25
تستقبل المواطنين داخل مكتبها في الحدت وهكذا تحتال عليهم... إليكم صورتها
09:50 | 2024-07-25
الجميّل: الأولوية للتوحد لإنقاذ لبنان بعيداً عن كل الاعتبارات
فيديو
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
25/07/2024 17:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
25/07/2024 17:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
25/07/2024 17:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24