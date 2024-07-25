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لبنان

الثلاثاء.. كلاس يبحث قضية تعليق أنشطة نادي الجيش مع رئيس اتحاد ألعاب القوى

Lebanon 24
25-07-2024 | 07:45
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طلب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، لقاء رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة العاشرة قبل ظهر الثلاثاء المقبل في الوزارة، للوقوف على موقفه من القرارات الأخيرة للاتحاد، والتي تضمنت تعليق أنشطة نادي الجيش على خلفية منع العداء نور الدين حديد المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، بسبب تنفيذه عقوبة مسلكية عسكرية صادرة بحقه، كونه ينتمي الى مؤسسة الجيش.
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وأكّد رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة في اتصال بـ"الوكالة الوطنية للاعلام"،  "التقدير التام لدور مؤسسة الجيش كضامنة للوحدة الوطنية وحامية للوطن". وشدد على ان "قرارات الاتحاد ذات خلفية رياضية تتعلق بنادٍ ينتمي الى أسرته، ولا علاقة لها بمؤسسة الجيش لا من قريب أو بعيد".
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