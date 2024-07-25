30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
العماد عون: الجيش هو صخرة لبنان
Lebanon 24
25-07-2024
|
09:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
حضر قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من كبار ضباط القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلّة مناورة قتالية بالذخيرة الحية في منطقة العاقورة، نفذها تلامذة الدورة التأهيلية لرتبة ملازم في الكلية الحربية.
Advertisement
حاكت المناورة مهاجمة مجموعة إرهابية والقضاء عليها بعد احتلالها عدة نقاط حساسة في المنطقة، واستُخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وأسلحة الدعم، بما في ذلك الطوافات والطائرات والدبابات والمدفعية والراجمات.
في ختام المناورة، هنأ العماد عون التلامذة على ما أظهروه من احتراف واندفاع، وتوجه إليهم بالقول: "لقد أثبتم جدارتكم وبلغتم هذه المرحلة من الاحتراف بجهدكم وتفانيكم. إن الكلية الحربية هي الأساس الذي تنطلقون منه لبناء حياتكم العسكرية كضباط في الوحدات، حيث ستتولون وظائفكم وتكونون قيمة مضافة للجيش، فتذكّروا أن الهدف لا يتحقق إلا بالجد والمثابرة، ونجاح الضابط مرتكز على ما يتحلى به من مبادرة".
وأضاف: "المؤسسة أمانة في أعناقكم، فحافظوا عليها كي تحافظ على لبنان. الجيش هو صخرة لبنان وأنتم صخرة الجيش وإنني أرى في عيونكم الثقة والثبات. أنتم فخر للمؤسسة والوطن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامية شهيرة تنفصل عن زوجها
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تنفصل عن زوجها
02:15 | 2024-07-25
25/07/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحر أخرجها من مخابئها: الأفاعي مُنتشرة في لبنان.. هل لدغتها قاتلة؟ (صور)
Lebanon 24
الحر أخرجها من مخابئها: الأفاعي مُنتشرة في لبنان.. هل لدغتها قاتلة؟ (صور)
02:30 | 2024-07-25
25/07/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستنتهي معركة لبنان قريباً؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن!
Lebanon 24
هل ستنتهي معركة لبنان قريباً؟ صحيفة إسرائيلية تُعلن!
15:45 | 2024-07-24
24/07/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة تهزّ الجنوب الآن.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة تهزّ الجنوب الآن.. ماذا يجري؟
16:18 | 2024-07-24
24/07/2024 04:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة.. جيسيكا عازار ببطن منتفخ في أواخر أشهر حملها (صور)
Lebanon 24
بدت مُتعبة.. جيسيكا عازار ببطن منتفخ في أواخر أشهر حملها (صور)
04:51 | 2024-07-25
25/07/2024 04:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:01 | 2024-07-25
الحاج حسن أطلع ريزا على ما تقوم به وزارة الزراعة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي
13:00 | 2024-07-25
سلاح خطير وصل إلى "حزب الله".. تقرير يكشف عن قدرته المذهلة
12:38 | 2024-07-25
اليونيفيل: لا يزال هناك مجال للحل السياسي بين لبنان وإسرائيل
12:33 | 2024-07-25
وزير الزراعة: لبنان على موعد مع تنفيذ عمليات استعادة الغطاء الحرجي
12:27 | 2024-07-25
هذا ما كشف عن أزمة انقطاع المياه في صيدا وضواحيها
12:24 | 2024-07-25
درغام وكتيلي زارا بخاري وعرضا العلاقات والشؤون السياسية
فيديو
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
25/07/2024 20:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
25/07/2024 20:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
25/07/2024 20:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24