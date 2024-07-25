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لبنان

العماد عون: الجيش هو صخرة لبنان

Lebanon 24
25-07-2024 | 09:35
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حضر قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من كبار ضباط القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلّة مناورة قتالية بالذخيرة الحية في منطقة العاقورة، نفذها تلامذة الدورة التأهيلية لرتبة ملازم في الكلية الحربية.
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حاكت المناورة مهاجمة مجموعة إرهابية والقضاء عليها بعد احتلالها عدة نقاط حساسة في المنطقة، واستُخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وأسلحة الدعم، بما في ذلك الطوافات والطائرات والدبابات والمدفعية والراجمات.
في ختام المناورة، هنأ العماد عون التلامذة على ما أظهروه من احتراف واندفاع، وتوجه إليهم بالقول: "لقد أثبتم جدارتكم وبلغتم هذه المرحلة من الاحتراف بجهدكم وتفانيكم. إن الكلية الحربية هي الأساس الذي تنطلقون منه لبناء حياتكم العسكرية كضباط في الوحدات، حيث ستتولون وظائفكم وتكونون قيمة مضافة للجيش، فتذكّروا أن الهدف لا يتحقق إلا بالجد والمثابرة، ونجاح الضابط مرتكز على ما يتحلى به من مبادرة".
وأضاف: "المؤسسة أمانة في أعناقكم، فحافظوا عليها كي تحافظ على لبنان. الجيش هو صخرة لبنان وأنتم صخرة الجيش وإنني أرى في عيونكم الثقة والثبات. أنتم فخر للمؤسسة والوطن.
 
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