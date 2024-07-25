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لبنان

قائد الجيش استقبل سفيرة لبنان في إيطاليا

Lebanon 24
25-07-2024 | 09:40
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفيرة لبنان في إيطاليا السيدة ميرا ضاهر.
 
وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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ميرا

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