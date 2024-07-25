مفرزة استقصاء الجنوب أوقفت شخصَين بحوزتهما مواد مخدّرة

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء ومرتكبي الجرائم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، حول قيام أحد الأشخاص بتعاطي وترويج الكوكايين.بنتيجة المُتابعة، توصّلت عناصر المفرزة إلى تحديد هويّته، وتبيّن أنّه يُدعى:ح. د. (مواليد عام 1971، فلسطيني)بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها العناصر، تبيّن أنّه ينوي التوّجه إلى خلدة للاستحصال على مواد ممنوعة، ثم العودة إلى صيدا بغية تعاطيها وترويجها.وبتاريخ 14-7-2024 نُصب كمين محكم له في صيدا، أسفر عن توقيفه على متن سيّارة أجرة نوع "تويوتا"، وبرفقته المدعو:ي. ع. (مواليد عام 1975، فلسطيني)بتفتيشهما والسيّارة، عُثر بحوزتهما على:/11/ مظروفًا في داخل أكياس صغيرة الحجم، تحتوي جميعها على مادّة الكوكايينمبلغ ماليّ بالعملتَين الأميركيّة واللّبنانيّة.بالتّحقيق معهما، اعترف (ح. د.) أنّ المخدّرات المضبوطة عائدة له، في حين أنّ (ي. ع.) لم يكن على علم بالموضوع.أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وسُلِّمَ الموقوفان إلى مخفر صيدا الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، لاستكمال التّحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.