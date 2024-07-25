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لبنان

بو حبيب استقبل وزير الدفاع وسفيري سويسرا وبلجيكا

Lebanon 24
25-07-2024 | 11:24
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين  الدكتور عبد الله بو حبيب سفيرة سويسرا الدكتورة ماريون ويشيلت، التي سلمته دعوة موجهة الى لبنان للمشاركة في مؤتمر حول الإجراءات المتعلقة بالألغام في أوكرانيا بين ١٦ و١٨ تشرين الأول المقبل، في مدينة لوزان.
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كما بحثا في تطورات الأوضاع في جنوب لبنان والمنطقة.
وفي الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف الأربع للقانون الدولي الإنساني، أكد بو حبيب "ضرورة تغليب الحلول الديبلوماسية وحماية المدنيين في أوقات النزاعات".
كذلك، استقبل بوحبيب سفير بلجيكا كوين فيرفاك في زيارة وداعية.
كما استقبل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال العميد الركن موريس سليم.
وزار بو حبيب رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. (الوكالة الوطنية)
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