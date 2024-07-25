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لبنان

وزير الزراعة: لبنان على موعد مع تنفيذ عمليات استعادة الغطاء الحرجي

Lebanon 24
25-07-2024 | 12:33
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استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، في مكتبه، رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني.
وخلال اللقاء، تم التنسيق في خصوص زيارة وزير الزراعة للشوف يوم غد الجمعة.
وأكد الحاج حسن أن "لبنان سيكون على موعد مع تنفيذ عمليات استعادة الغطاء الحرجي، من خلال حملات ستنظم ابتداء من الحدود مع فلسطين، مرورا بكل قرى الجنوب الصامد، إلى الشوف والجبل وكسروان، وصولا إلى الحدود مع الشقيقة سوريا شرقا و شمالا". (الوكالة الوطنية)
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