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لبنان

اليونيفيل: لا يزال هناك مجال للحل السياسي بين لبنان وإسرائيل

Lebanon 24
25-07-2024 | 12:38
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أكد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، في تصريحات حول الوضع في جنوب لبنان، أن التصعيد مستمر جنوبا والدمار ممتد على كلا الجانبين.
 
 
وأوضح أن "التصعيد مستمر جنوبا، وتبادل إطلاق النار لم يتوقف، والناس يقتلون، والدمار ممتد على كلا الجانبين".
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وأضاف: "نحذّر من خطر حدوث خطأ ما في التقدير فنصبح أمام خطر محدق، كما لا يزال هناك مجال للحل السياسي بين لبنان وإسرائيل".

كما أكد أن "الوضع على طول الخط الأزرق مثير للقلق".

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