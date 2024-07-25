النمر: مساندة المقاومة لشعب غزة هي مساندة للحق

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رأى مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حسين النمر أن "المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن تملي على العدو الصهيوني شروطها وشروط الشعب الفلسطيني".وقال خلال حفل افتتاح قاعة رياضية في بعلبك: "الشعب الفلسطيني، بصموده وإبائه وتضحياته، سيحقق النصر الأخير، الذي يليه زوال إسرائيل من الوجود". وأشار إلى أن "المقاومة بوقوفها إلى جانب أهل غزة، سجلت حتى اليوم نصرا معنويا وإنسانيا وأخلاقيا، ومساندتها لشعب غزّة هي مساندة للحق".واختتم الحفل بعروض لفرق رياضية في ألعاب الجودو والكاراتيه، والفنون القتالية. (الوكالة الوطنية)