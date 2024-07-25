مقدمات نشرات الاخبار المسائية

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مقدمات نشرات الاخبار المسائيةمقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي انأسدلت الستارة على عراضة بنيامين نتنياهو في مجلس التصفيق الأميركي لكن القراءات لم تتوقف شكلا ومضمونافي الشكل نجح نتنياهو في تحضير الكثير من العناصر التي تخدم خطابه التحريضي فاستحضر إلى قاعة الكونغرس أسيرة سابقة في غزة وبضعة أفراد عائلات أسرى آخرين.كما استحضر ثلاثة جنود أصيبوا خلال مشاركتهم في العدوان على القطاعوحاول الإستثمار عليهم واستعطاف الحاضرين والرأي العام.كذلك نجح نتنياهو في استدراج أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحاضرين إلى حفلة تصفيق له عشرات المرات خلال الخطاب الذي امتد لنحو ساعة.لكن نتنياهو الذي تفوق على مسيلمة الكذاب وغوبلز في ما عرضه من مزاعم فشل في تجميل صورته كمجرم حرب.وتلقى صفعة قوية في حجم المقاطعة التي سجلها أعضاء ديمقراطيون للجلسة والخطاب وبينهم اسماء لامعة مثل رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى جانب نائبة الرئيس كامالا هاريس وآخرين.أما التعليقات والتوصيفات التي أطلقها هؤلاء على رئيس الوزراء الإسرائيلي فحدث ولا حرج.فقد قال المقاطعون فيه: هو كاذب ومجرم حرب مكانه السجن وليس الكونغرس. كان يجب أن يقف في محكمة جنائية وليس في كونغرس الولايات المتحدة.خاب ظننا بأعضاء الكونغرس الذين صفقوا لشخص يقتل الإنسانية في غزة خطاب نتنياهو هو أسوأ عرض لأي شخصية أجنبية على الإطلاق.أما النائبة رشيدة طليب فرفعت خلال إستماعها لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي لافتة مكتوب عليها (مجرم حرب ومذنب بالإبادة الجماعية)ومما لا شك فيه أن نتنياهو جنى على نفسه عندما ارتكب فعل التحقير للجامعات الأميركية التي انتفض طلابها ضد حربه على غزة ولا سيما عندما راح يلقنها دروسا مزعومة في الجغرافيا والتاريخ والحضاراتوبالقدر نفسه جنى على نفسه عندما تطاول على المتظاهرين ضده في محيط الكونغرس خلال تلاوته خطابه متهما إياهم بأنهم يحصلون على تمويل لتحركاتهم من إيران.أما قمة أكاذيبه واستخفافه بالعالم فكانت في زعمه أن العدوان على غزة عموما وعلى رفح أخيرا لم يتسبب بسقوط أي قتيل مدني!! فكيف قضى إذا الأربعون ألف شهيد خلال الأشهر العشرة الأخيرة في قطاع غزة؟!.على أي حال نتنياهو باق في الولايات المتحدة بعد خطابه وهو يعقد اليوم وغدا إجتماعات مع الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب.ومن المواضيع التي ستثار خلال هذه المحادثات سبل وقف الحرب في غزة.وقبل ساعات من هذه اللقاءات حرص مسؤول أميركي على القول إن المفاوضات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى أصبح في مراحله الختامية.وتأتي لقاءات نتنياهو فيما تغرق الولايات المتحدة في التحضير لإنتخاباتها الرئاسية.وفي هذا السياق قال بايدن أنه انسحب من السباق الرئاسي لإنقاذ الديمقراطية وفسح المجال لأصوات شابة.ونقلت وكالات أنباء أنه يمكن إعلان هاريس مرشحة ديمقراطية بحلول الأول من آب فيما وصف البيت الأبيض الدعوات إلى تنحي بايدن عن استكمال ولايته الرئاسية بأنها سخيفة.في موسكو قمة مفاجئة جمعت الرئيسين السوري والروسي بشار الأسد وفلاديمير بوتين.وفيما لفت الأسد إلى أن العلاقات بين البلدين لم تهتز رغم كل الظروف والعقبات حذر بوتين من أن الأمور في المنطقة تميل إلى التفاقم وأن هذا ينطبق أيضا على سوريا بشكل مباشر.مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي فيخمس وخمسون دقيقة, مدة خطاب بنيامين نتنياهو امام الكونغرس الاميركي كانت كفيلة برسم خريطة التوجهات الاسرائيلية ما بعد الزيارة.فنتانياهو لم يذكر جملة واحدة عن صفقة وقف النار وتبادل الرهائن ما دفع بزعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد الى وصف خطابه بالمشين.نتانياهو لوح باستمرار الحرب حتى استسلام حماس ونزع سلاحها, فجاء رد حماس بان الكونغرس شهد حفلة اكاذيب واستخفافا بعقول العالم.رئيس الوزراء الاسرائيلي لم يكترث بالمحتجين ووصفهم بالحمقى, ولا بغياب نصف الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، ولا بلافتة النائبة الديمقراطية رشيدة طليب المكتوب عليها مجرم حرب, انما سعى لحث الادارة الاميركية على الاسراع في تأمين المساعدات العسكرية.فهل سيحصل نتانياهو على ضوء اخضر وتغطية اميركية لتوسيع جبهات القتال لا سيما على الجبهة الشمالية مع لبنان؟على كل حال, لقاء نتانياهو-بايدن في البيت الابيض سيوضح مسار الامور وكذلك الاجتماع مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي دعاه لانهاء سريع للحرب, علما ان لقاءاته ستشمل المرشحة الديمقراطية كمالا هاريس التي قاطعت خطاب الكونغرس.وبالتزامن مع زيارة نتانياهو, برز اعلان هيئة البث الاسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي ابلغ القيادة السياسية اكتمال الاستعدادات لمناورة برية كبيرة في لبنان.مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنارفيلم صهيوني قصير على مسرح الكونغرس الاميركي، سرعان ما انتهى باسدال الستارة على اسوأ اداء جمع الكذب العبري والنفاق الاميركي ..وبات سفاح غزة – دجال الكونغرس ايضا ، مستخفا بعقول الاميركيين – سيناتورات ومسؤولين في بلد يحاول كل يوم فرض صورة ديمقراطية عن حاله الذي بان بالامس كاداة تصفق للصهيونية بكل بشاعتها ونفاقها واجرامها المغمس بدماء عشرات آلاف الاطفال والنساء والشيوخ الغزيين..وان غزت مشاهد التصفيق الشاشات، فقد اظهرت الحقائق بكاء وعويلا داخل الاروقة الاميركية عن ابشع صورة شاهدها الشعب الاميركي لممثليه الذين اظهروا اعلى مستويات النفاق والانسلاخ عن الواقع..ولا حاجة لتفنيد كذب بنيامين نتنياهو، فقد تكفلت به كبريات قنوات التلفزة الاميركية، والنخب الجامعية والسياسية التي قاطعت الخطاب في الكونغرس، وازدادت قناعة بموقفها الرافض للزيارة ولاستغبائه بلدهم وشعبهم بكذبه الفاقع، وهم على كل حال لم يسلموا من شتم واتهامات نتنياهو لهم بالخيانة لرفضهم حرب الابادة الجماعية في غزة وتأييدهم لتظاهرات الطلاب الجامعيين والشباب الاميركيين ضده ..التصفيق في واشنطن والاحباط في تل ابيب، بدءا من اهالي الاسرى لدى حماس الى سياسيين وخبراء وجنرالات وكبار مستشارين سابقين وصفوا خطاب رئيس حكومتهم بالامس بالتهريج السخيف الذي اظهر وضعه السياسي السيئ..والسوء ممتد الى واقع الميدان الذي فرض على نتنياهو استجداء المزيد من الدعم الاميركي امام الكونغرس لتحقيق اوهام يطاردها بلا جدوى على مدى تسعة اشهر ونيف من الحرب، فاضافت له غزة اليوم اسماء جديدة على لوائح جنوده وضباطه القتلى بضربات المقاومين، وردت الضفة على خطابه ببضع رصاصات اصابت جنوده في قلقيليا وسعرت القلق بين اجهزته الامنية من نار الضفة المتوقدة..فيما قاد هدهد الشمال قائد سلاح الجو الصهيوني على عجل الى قاعدة رامات دافيد التي فضحها المقاومون بتفاصيلها الامنية والعسكرية، محاولا مواساة ضباطه وجنوده المحبطين..ومن اليمنيين الثابتين على العهد والوعد موقف لا لبس فيه بان اسناد غزة على حاله، والرد على عدوان الحديدة آت لا محالة، كما أكد قائد انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي...مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سيالسؤال الأساسي بعد خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الكونغرس الأميركي: كيف ستتطور حرب غزة؟نتنياهو أراد من زيارته، ومن خطابه، أن يحصل على جرعة الدعم المطلوبة لأكمال حربه، ووازن بين الجمهوريين والديموقراطيين في مضمون خطابه بحيث يضمن تأييد الرئيس بايدن ونائبته كمالا هاريس، وتأييد الرئيس السابق المرشح دونالد ترامب.في المقابل، بدت حركة حماس اكثر من منزعجة من خطاب نتنياهو فوصفت الخطاب بأنه مليئ بالأكاذيب واتهمته بإفشال الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.وفيما يتابع نتنياهو محادثاته في واشنطن، ماذا في الميدان؟تصعيد، فقد عمقت القوات الإسرائيلية توغلها في بعض البلدات على الجانب الشرقي من خان يونس جنوب قطاع غزة كما دفعت بدبابات لوسط مدينة رفح.والتصعيد انسحب على جنوب لبنان حيث شنت إسرائيل اكثر من غارة.بعيدا من هذه التطورات، الرئيس السوري بشار الأسد في زيارة مفاجئة لموسكو، الزيارة اعلنتها وكالة تاس، فيما لم يرد اي إعلان مسبق للزيارة من الجانب السوري.لكن قبل الدخول في هذه التفاصيل، الحدث رياضي بامتياز: العاصمة الفرنسية لبست حلة الألعاب الاولمبية، والتحضيرات على قدم وساق لانطلاقتها.مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديدتفوق بنيامين نتنياهو على الاثنتين والخمسين دقيقة فضمنها اثنين وخمسين ألف كذبة بتصديق رسمي من الجهة الراعية: الكونغرس الاميركي وأصداء خطاب العصر دخلت التاريخ من فصل التضليل والادعاء واستخدام مجلسي النواب والشيوخ أداة لاستعمال المزور ولم تكن الكذبة وحيدة، إذ إن الأخطر كان احتضانها من مشرعين وحملة الراية الديمقراطية في العالم، والذين احترقت اياديهم بالتصفيق حتى قبل أن يبدأ نتنياهو خطابهوتحت سقف الكونغرس حيث تصنع قوانين الولايات المتحدة وبينها طباعة الدولار الاميركي، تمت طباعة نسخة معدلة جينيا لبنيامين نتنياهو، وقد يتم إصدارها لتعميمها على الدول التي تعتمد مجرم الحرب داعية سلامومن أصل خمسمئة وخمسة وثلاثين عضوا في المجلسين نجا أكثر من ثمانين نائب ديمقراطي، وحرروا ضبطا للتاريخ رافضا للمهزلة.. وأدلى هؤلاء بآرائهم، إذ اعتبرت كبيرة المشرعين نانسي بيلوسي أننا أمام أسوأ عرض تقديمي لأي شخصية أجنبية رفيعة المستوى، تتم دعوتها وتكريمها بامتياز في مخاطبة كونغرس الولايات المتحدةاما الشهادة الابرز فكانت للعضو المستقل في مجلس الشيوخ بيرني ساندرز، عندما سجل أن نتنياهو "ليس مجرم حرب فقط بل هو كاذب أيضا وارتأت النائبة من أصل فلسطيني رشيدة طليب المواجهة من الداخل، إذ حملت لافتة بشعارين تضمنت عارين اثنين: مجرم حرب، ومذنب بارتكاب إبادة جماعيةواليوم فإن التعليقات ومن ضمنها اسرائيلية داخلية انتقدت تغييب الحل وعدم إعلان نتنياهو موافقته على صفقة الرهائن ووقف اطلاق النار وتمسكه بحرب طويلة حتى ما أسماها النصر والقضاء على حماساما المبادرة الوحيدة التي مررها نتنياهو فجاءت ما قبل الخطاب بإرساله وفد التفاوض الى الدوحة، والقرار هذا بحد ذاته كان شيخ الأكاذيب، إذ كيف للتفاوض ان يسلك طريقه في حين أن رئيس حكومة اسرائيل أعلن اعتزامه تحرير الرهائن بالقوة العسكرية وأنه لن يخضع للاستسلام وشروط حماس، فإما أنه كذب على المصفقين الاميركيين أو على الدول الراعية للمفاوضات..والأرجح أنه تحايل وراوغ على الجهتين معا هي مناورة سياسية يستكملها نتنياهو بمناورات عسكرية على الحدود مع لبنان وقالت هيئة البث الاسرائيلية إن الجيش يعد قبل المناورة البرية لتنفيذ عمليات جوية قوية فيما تضع المقاومة هذه التحركات العسكرية في إطارها التهويلي المعتادوفي المناورات السياسية الداخلية غابت عناصر التهويل والتشويق واقتصرت الاضرار على التصريحات.. وبينها ما هو متدفق من معراب الى عين التينة اذ رد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على الرئيس نبيه بري معتبرا انه أفصح عن مكنوناته كلها دفعة واحدة، بطرحه ثلاثية جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية: "تشاور فتوافق فانتخابوقال جعجع إن معادلة الرئيس بري الجديدة تحول المجلس النيابي إلى "لوياجيرغا"،برلمان افغاني قبلي في مجلس النواب.. وقصر فارغ في بعبدا وصلته اليوم بضع اشارات، اذ قام سفير جمهورية (كوريا الجنوبية) في لبنان ايل بارك، بزيارة الى القصر الجمهوري في بعبدا معلنا التبرع بأجهزة كمبيوتر وطابعات وأجهزة محمولة وماسحات ضوئية وبالماسحات الضوئية الكورية قد تتضح معالم الرئيس الذي ضاعت تفاصيله بين لجنة خماسية وتحت خطى الموفدين. (الوكالة الوطنية)