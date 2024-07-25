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لبنان

عن "الصفقة" والتصعيد في جنوب لبنان.. هذا ما أعلنه البيت الابيض

Lebanon 24
25-07-2024 | 14:41
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اشار مستشار مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، مساء اليوم الى اننا "نعمل على وقف إطلاق الصواريخ وخفض التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية".



وقال: "لا نعتقد أن إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عدم الترشح لولاية ثانية سيؤثر على فرص التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
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واكد كيربي ان "المساعدات العسكرية الأميركية مستمرة في الوصول لإسرائيل ونواصل تزويدها بما تحتاجه".


ولفت الى ان "لا تغيير في موقفنا بشأن تجميد شحنة القنابل التي تزن 2000 رطل لإسرائيل".

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