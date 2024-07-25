عن "الصفقة" والتصعيد في جنوب لبنان.. هذا ما أعلنه البيت الابيض

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اشار مستشار مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، مساء اليوم الى اننا "نعمل على وقف إطلاق الصواريخ وخفض التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية".وقال: "لا نعتقد أن إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عدم الترشح لولاية ثانية سيؤثر على فرص التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".واكد كيربي ان "المساعدات العسكرية الأميركية مستمرة في الوصول لإسرائيل ونواصل تزويدها بما تحتاجه".ولفت الى ان "لا تغيير في موقفنا بشأن تجميد شحنة القنابل التي تزن 2000 رطل لإسرائيل".