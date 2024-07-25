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لبنان

أصوات دوي انفجارات في اجواء الجنوب.. هذا سببها

Lebanon 24
25-07-2024 | 14:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن أصوات دوي الانفجارات التي تسمع في اجواء الجنوب ناجمة عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي لجدار الصوت أكثر من مرة.
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لبنان

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