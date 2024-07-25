31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
22
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أسلحة جديدة في الميدان و"حزب الله" يتحضّر للتصعيد جنوباً
Lebanon 24
25-07-2024
|
22:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد علوش في "الديار": تُشير مصادر متابعة الى أن احتمالات توسع القتال في لبنان لا تزال قائمة، اما احتمالات الاجتياح البري فهي ضعيفة جدا، رغم أن المقاومة بحال خُيّرت بين تصعيد عسكري وحرب، ومحاولة اجتياح بري في الجنوب، فستختار الثانية لأنها جاهزة لإلحاق الاذى بكل القوات المتقدمة، مشددة على أن جهوزيتها لمواجهة اجتياح بري تضاعفت أكثر من 20 مرة عن تلك التي كانت قائمة في حرب تموز، وصواريخ "ضد الدروع" حاضرة ومتوافرة وبالآلاف، على عكس ما كان الوضع في حرب تموز، يوم كان هناك شبه تقنين باستخدام هذا النوع من الصواريخ.
Advertisement
وتضيف المصادر: خلال كل الأشهر السابقة كانت المقاومة "تدرس" العدو بشكل جيد، وتراقب كيفية تفاعله مع أنواع الأسلحة والمسيرات المستخدمة، وتحدد نقاط ضعفه ونقاط قوته، وتمكنت بفعل نتيجة هذه الدراسات أن تصل بالهدهد الى قاعدة جوية هي الوحيدة في الشمال، وفي وقت كانت فيه اسرائيل متجهزة لقدوم المسيرات، وبناء على الدراسات أيضاً تزودت المقاومة بأنواع أسلحة جديدة، منها ما سيكون قادراً على ضرب انظمة السيطرة والاتصال "الاسرائيلية" التي يتميز بها جيشها، ومنها ما يتعلق بسلاح المسيرات، حيث أنه طوال المرحلة الماضية كان محور المقاومة يستخدم أنواع عديدة من المسيرات لتحديد الأقدر والامثل منها.
من ناحية التسلح، فإن المقاومة التي تقاتل منذ 9 أشهر لم تخسر شيئاً من مخزونها، بل زادت عليه انواعاً جديدة ستشكل مفاجآت كبيرة للعدو، لأنه من حيث المبدأ، وكما قرأت مصادر في حركة حماس في خطاب رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو، فإنه ليس في نيته الذهاب إلى تسوية في قطاع غزة، فهذا يعني استمرار المواجهات على الجبهة الجنوبية في لبنان أيضاً، حيث تشير المعطيات المتوافرة إلى أن المرجح أن تكون فيها الأوضاع متجهة إلى المزيد من التصعيد.
السؤال الأساسي هو المدى الذي قد يصل إليه التصعيد، حيث لا يبدو أن الإدارة الأميركية الحالية، التي ستغادر البيت الأبيض بعد أشهر قليلة، في صدد تغطية أي عدوان شامل، في حين أن نتانياهو غير قادر على الذهاب إلى عدوان واسع، من دون شركة كاملة مع الولايات المتحدة، بسبب الواقع الذي يمر به جيشه في الفترة الراهنة، بالإضافة إلى قوة الرد التي لدى حزب الله، والتي سعى إلى الكشف عن المزيد منها في الأيام الماضية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"سمعت أخبار ما صدقتها".. جوانا كركي: "لو ماغي بو غصن بتسمع شو بيحكوا عليها كانت ما اخدت حدا"
Lebanon 24
"سمعت أخبار ما صدقتها".. جوانا كركي: "لو ماغي بو غصن بتسمع شو بيحكوا عليها كانت ما اخدت حدا"
08:12 | 2024-07-25
25/07/2024 08:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد رواد الفن في بلده... الموت يُغيّب فناناً معروفاً (صورة)
Lebanon 24
أحد رواد الفن في بلده... الموت يُغيّب فناناً معروفاً (صورة)
05:55 | 2024-07-25
25/07/2024 05:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح خطير وصل إلى "حزب الله".. تقرير يكشف عن قدرته المذهلة
Lebanon 24
سلاح خطير وصل إلى "حزب الله".. تقرير يكشف عن قدرته المذهلة
13:00 | 2024-07-25
25/07/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تطوّر خطير"... هكذا تُواجه إسرائيل صعوبه في اعتراض طائرات "حزب الله"
Lebanon 24
"تطوّر خطير"... هكذا تُواجه إسرائيل صعوبه في اعتراض طائرات "حزب الله"
08:00 | 2024-07-25
25/07/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Oil Price: "لديها تاريخ من الملاحقات".. صراع هاريس والولاية "النفطية": أخبار سيئة للشركات
Lebanon 24
Oil Price: "لديها تاريخ من الملاحقات".. صراع هاريس والولاية "النفطية": أخبار سيئة للشركات
05:30 | 2024-07-25
25/07/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2024-07-26
نصرالله يحسُمها.. ماذا يريد "حزب الله" أمنياً؟
05:12 | 2024-07-26
القبيات حزينة... الشاب ماريو تُوفي بعد أسبوع في المستشفى
05:00 | 2024-07-26
استطلاع رأي فكلام واضح.. هل يمهّد باسيل لقرارات "الطرد"؟!
04:52 | 2024-07-26
أمطار ورياح وضباب بعزّ تموز.. هكذا سيكون طقس نهاية الأسبوع!
04:30 | 2024-07-26
إلى المستفيدين من برنامج أمان.. إليكم ما سيحصل هذا الشهر
04:00 | 2024-07-26
آخر التطورات جنوبا.. غارة إسرائيلية استهدفت مركبا وقصف مدفعي طال هذه البلدات
فيديو
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
26/07/2024 12:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
26/07/2024 12:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
26/07/2024 12:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24