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لبنان

"صدمة" داخل معامل للمشروبات في لبنان!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-07-2024 | 02:45
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عُلِم أنَّ جولة حصلت مؤخراً على عدد من المعامل المُصنعة للمشروبات في لبنان، وقد تم خلالها اكتشاف الكثير من المخالفات التي تستدعي تحركاً من الجهات المعنية.
بحسب المعلومات، فإنَّ ما تم اكتشافه غير سليم، إذ أن هناك عمالاً يعملون من دون أيّ التزام بالمعايير الصحية، ما تسبب بأجواء غير مريحة للزائرين.
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وطالبت المصادر الجهات المعنية بإجراء "كبسات" وجولات تفقدية على مصانع المشروبات في لبنان لاكتشاف ما يجري فيها، وضبط المخالفات التي تضرّ بالمنتوجات الوطنية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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