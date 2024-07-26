تراجع في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟

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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 11 ألف ليرة، والمازوت 18 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز ، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.635.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.673.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.483.000 ليرة لبنانيةالغاز: 925.000 ليرة لبنانية