في عكار.. بلال توفي بسبب انفجار قارورة غاز

توفي الشاب "بلال الزعبي" بسبب انفجار قارورة غاز عند مفرق بلدة كوشا ـ عكار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وقد نقلت جثته إلى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا.





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