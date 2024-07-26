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لبنان
في عكار.. بلال توفي بسبب انفجار قارورة غاز
Lebanon 24
26-07-2024
|
03:00
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توفي الشاب "بلال الزعبي" بسبب انفجار قارورة غاز عند مفرق بلدة كوشا ـ عكار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وقد نقلت جثته إلى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا.
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