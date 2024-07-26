بوشكيان: نعمل على تحصين الصناعة اللبنانية

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لفت وزير الصناعة جورج بوشكيان الى أن "رئيس مجموعة باتشي القابضة، الراحل نزار شقير ومن بعده ابنه رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير حولا صناعة الشوكولا اللبنانية من شغف إلى قصة نجاح اكتسبت نجومية عالمية كتبوها في بلدة سبلين الشوفية، حملها المؤسس الى الحمرا فبيروت، وأكملت الادارة المسيرة ووسعت إلى سائر المناطق وصولا إلى فروع للعلامة التجارية في أكثر من أربعين دولة في العالم. ويمكن تصنيف شهرتها الى جانب صناعة الأزياء والمجوهرات اللبنانية المنتشرة عالميا".ونصح بوشكيان خلال زيارته المصنع، "أصحاب العلامات التجارية الناجحة بخوض تجربة الفرانشايز، لأن آفاقها عالمية ومجالاتها واسعة"، داعيا القيمين على وسائل الاعلام الى "تغطية نجاحات هذه الصناعات وابداعات الصناعيين من منطلق اقتصادي واجتماعي وحتى بيئي".بدوره، اثنى شقير على "عمل بوشكيان ودعمه القطاع الخاص سواء بحمايته بالاجراءات والقرارات التي يتخذها، كما بالجولات الميدانية التي يقوم بها للوقوف الى جانب الصناعيين والموظفين والعمال، مستمعا إلى هواجسهم وطلباتهم".وقال:" إن التكامل بين القطاعين العام والخاص مهم جدا خصوصا إذا كانت خلفية الوزير، والمسؤول أصلا ، نابعة من عمله في القطاع الخاص كمستثمر أو رجل أعمال أو صاحب مؤسسة"، مضيفا: "مصممون كهيئات اقتصادية على مواصلة مساعينا الرامية الى فتح مجالات استثمارية وتوسعية جديدة في لبنان من أجل تحقيق النمو وايجاد فرص عمل".من جهته، قال بوشكيان:" أعمل في الوزارة على تحصين الصناعة اللبنانية من المضاربة الخارجية والمنافسة غير الشرعية من قبل مؤسسات غير مرخصة. وتصب القرارات في هذا الإطار الحمائي، وأدعو الصناعيين الى التجاوب معها في أسرع وقت ممكن وذلك لمصلحتهم ومصلحة الاقتصاد اللبناني الشرعي."ختم:" لا تقل الصناعات التقليدية أهمية عن الصناعات التكنولوجية، فالأولى متجذرة بالتاريخ والماضي الجميل، والثانية تتطلع الى المستقبل المشرق والغد الأفضل".