ارتفاع عدد قتلى حادث السير المروع في جران البترونية.. بسام انضم إلى لائحة الضحايا

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توفي المدعو "بسام السيد" متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء حادث السير المروع الذي وقع في بلدة جران البترون منذ نحو اسبوع والذي راح ضحيته 4 قتلى، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وفارق بسام الحياة لتصبح حصيلة الحادث المفجع 5 قتلى و 6 جرحى.