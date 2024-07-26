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لبنان

ارتفاع عدد قتلى حادث السير المروع في جران البترونية.. بسام انضم إلى لائحة الضحايا

Lebanon 24
26-07-2024 | 03:26
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توفي المدعو "بسام السيد" متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء حادث السير المروع الذي وقع في بلدة جران البترون منذ نحو اسبوع والذي راح ضحيته 4 قتلى، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وفارق بسام الحياة لتصبح حصيلة الحادث المفجع 5 قتلى و 6 جرحى.
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