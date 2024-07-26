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لبنان
سامي الجميل: لأبطالنا التسعة بالألعاب الأولمبية "كلنا معكن وفخورين فيكن"
Lebanon 24
26-07-2024
|
06:16
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كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل عبر منصة "اكس": "لأبطالنا التسعة بالألعاب الأولمبية، إنتو يللي رح ترفعوا علم لبنان وتظهروا وجهو الحقيقي الجميل الطموح، وتحملوا آمال شبابو اللي بيحلموا بالحياة.
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كلنا معكن وفخورين فيكن!".
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Lebanon 24
الجميل:
لأبطالنا
التسعة
بالألعاب
الأولمبية
"كلنا
وفخورين
فيكن"
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