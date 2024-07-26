هل تجرؤ إسرائيل على توسيع جبهتها مع "حزب الله"؟ هذا ما كشفته وسائل إعلام

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ "إسرائيل بجيش قوامه نصف مليون فشلت في القضاء على "حماس" التي يبلغ قوامها نحو 30 ألف مقاتل، وذلك على الرغم من مرور 9 أشهر على الحرب".

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنّ "إسرائيل لا تجرؤ على توسيع جبهتها مع "حزب الله" ولا تجرؤ على ضرب إيران".

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