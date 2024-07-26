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لبنان

هل تجرؤ إسرائيل على توسيع جبهتها مع "حزب الله"؟ هذا ما كشفته وسائل إعلام

Lebanon 24
26-07-2024 | 06:54
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ "إسرائيل بجيش قوامه نصف مليون فشلت في القضاء على "حماس" التي يبلغ قوامها نحو 30 ألف مقاتل، وذلك على الرغم من مرور 9 أشهر على الحرب".
 
 
وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنّ "إسرائيل لا تجرؤ على توسيع جبهتها مع "حزب الله" ولا تجرؤ على ضرب إيران".
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وأشارت إلى أنّ "الكونغرس حصل على بالون منتفخ على شكل نتنياهو، وبقيت إسرائيل مع الانفجار".
 

 

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