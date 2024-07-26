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لبنان

ضو: توجهت وزميلي ميشال دويهي بكتاب إلى الحكومة ووزير المالية

Lebanon 24
26-07-2024 | 07:02
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كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس": "توجهت وزميلي النائب ميشال دويهي بسؤال للحكومة ووزير المالية خاصة بخصوص التحقيقات والمعلومات حول العمليات المشبوهة بين شركة "أوبتيموم" ومصرف لبنان. فتم التركيز بالسؤال حول ما إذا قامت مفوضية الحكومة في المصرف المركزي بمتابعة حساب الاستشارات الذي أشار عليه تقرير ألفاريز أند مارسيل، وما إذا اتخذ وزراء المالية المتعاقبون قراراً بمتابعة التحقيقات في موضوع حساب الاستشارات. بالإضافة الى ذلك الفترة الزمنية التي من المتوقع أن يُنشر التقرير في حال جرت المتابعة لإطلاع الرأي العام عليه، وفي حال لم يستكمل التحقيق ما هي الأسباب وراء هذا الإهمال".
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اضاف: "من جهة أخرى، تم توجيه سؤال للحكومة عن أسباب عدم متابعة التدقيق الجنائي لإظهار تدقيق مفصل حول موضوع حساب الاستشارات، وما هي الخطوات التي تنوي الحكومة القيام فيها لمتابعة هذا الملف ووفق أي جدول زمني".

وختم: "نشدد على ضرورة متابعة التحقيقات على كافة المستويات في هذا الملف للوصول لمعرفة الحقيقة الكاملة تمهيداً لمحاسبة كل المسؤولين عن هذه الجريمة المالية".

                              
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