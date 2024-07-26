الراعي عرض مع الدويهي لقاءات قوى المعارضة مع النواب

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الديمان، النائب ميشال الدويهي الذي قال بعد اللقاء: "التقينا اليوم صاحب الغبطة وعرضنا معه الاوضاع العامة، لا سيما موضوع انتخاب رئيس للجمهورية والتأخير الحاصل ووضعته في صورة خارطة الطريق التي تسير بها قوى المعارضة التي التقت حتى اليوم مئة نائب ولم يحدد لها موعد بعد مع كتلتي حركة "أمل" و"حزب الله"، وهذا أمر مؤسف في هذه المرحلة الدقيقة جدا من تاريخ لبنان".

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وتابع: "تكلمنا ايضا عن تفاصيل قداس تطويب البطريرك اسطفان الدويهي في بكركي وفي اهدن، واتفقت مع غبطته على مواصلة اللقاءات للتزود ببركته ومناقشة كل المواضيع الاقتصادية والوطنية."







ثم استقبل البطريرك الراعي المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري يرافقه النقيب جورج وردان، وعقدا لقاء وضع خلاله اللواء البيسيري البطريرك الراعي في اجواء عمل ونشاط الجهاز لا سيما في موضوع معالجة النزوح السوري.





وكان الراعي استقبل وفدا من لجنة اصدقاء غابة الارز ضم رئيسها الاعلامي بسام جعجع ونائب الرئيس جوزيف فنيانوس والامين العام بيار كيروز. وقد عرض الوفد النشاطات التي تقوم بها اللجنة والاعمال في غابة الارز الدهرية ومشاريع التحريج الممتدة على مساحة 7 مليون متر مربع والغابات الجديدة في حدشيت وبزعون وحصرون وحدث الجبة من ضمن مشروع ربط غابة الارز بمحمية اهدن ومحمية ارز تنورين . وقدمت له الدعوة لترؤس القداس السنوي الذي يقام وسط الغابة الدهرية ليلة عيد التجلي يوم الاثنين في 5 آب الساعة السادسة مساء على نية اللجنة في ذكرى مرور 39عاما على تأسيسها وعلى نية وقف أرز التجلي للاستمرار في الاعمال والخدمة الاجتماعية والبيئية .



ومن زوار الديمان، وفد من المعهد الفني الانطوني برئاسة الاب شربل بوعبود الذي اطلع الراعي على النشاطات التي يقوم بها المعهد لا سيما دورة الايقونات التي نظمت في اهدن بالتعاون مع جمعية "شموع الامل"، وقدم له ايقونة القديس الشهيد مار ماما.