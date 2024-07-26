"الحزب" يستهدف مبان يستخدمها جنود إسرائيليون

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أعلنت المقاومة الاسلامية في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة عيتا الشعب، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 26-07-2024، مبانٍ يستخدمها جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".‏