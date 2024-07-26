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لبنان

امتداد حريق أحراج بلدة بزال والتيران تحاصر الأهالي في قبعيت... وهذا ما طلبه وزير البيئة من الجيش

Lebanon 24
26-07-2024 | 09:00
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تعمل عناصر الدفاع المدني في عكار، بمساندة من فريق درب عكار لمكافحة حرائق الغابات وفريق المستجيب الأول في اتحاد بلديات جرد القيطع، على إخماد النيران التي اندلعت منذ ساعات قبل الظهر في احراج بلدة بزال ووصلت الى احراج بلدتي قبعيت وحبشيت المتاخمتين بفعل شدة الرياح وانحدار الارض، وحاصرت بعض المنازل في قبعيت التي تم اخلاء سكانها ونقلهم الى اماكن آمنة بمساعدة من الصليب الاحمر.
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والتهمت النيران مساحات شاسعة من الغابات والبساتين وتسببت بأضرار فادحة، ولا تزال فرق الاطفاء تعمل على إخماد النيران ومحاصراتها بأقصى سرعة ممكنة تفاديا لتطور الأمور نحو الاسوأ.
وفي الاطار، أجرى وزير البيئة ناصر ياسين اتصالاته بقيادة الجيش لتقديم المساعدة وإرسال طوفات للمشاركة في عمليات الاطفاء.

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