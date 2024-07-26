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لبنان

الحراش طالب بتنفيذ القانون في حق المخالفين من أصحاب الدراجات النارية والسيارات المزعجة

Lebanon 24
26-07-2024 | 09:12
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طالب منسق "التيار العربي المقاوم" الشيخ عبد السلام الحراش، في بيان، بعد جولة له على قرى تلبيرة وحكر الحوشب وخريبة الجندي والكواشرة وتكريت وفنيدق، وما سمعه من تذمر من الاهالي من ظاهرة الدراجات النارية، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، "الايعاز لمن يلزم لتنفيذ القانون والزام المواطنين بالتقيد بالانظمة المرعية واغلاق الورش المكانيكية التي تعمد الى تخريب المركبات لتصدر أصواتا مزعجة تقلق راحة المرضى .وغيرهم من المواطنين، وذلك عبر خطة أمنية محكمة بالتعاون مع البلديات في المناطق".
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ورأى "أن استهتار هؤلاء الخارجين عن القانون بالقوى الامنية، مرده الى عدم القيام بالدور المطلوب للردع وتنظيم المحاضر في حق المخالفين، معتبرا "إن حق المواطنين بالراحة يقع على عاتق من استرعي أمنهم وامانهم ولا يجوز التعامل بلا مبالاة مع قضاياهم اليومية".
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