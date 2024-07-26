على حاجز ضهر البيدر.. سارق "قاصر" في قبضة الأمن وهذا ما كان يفعله! (صورة)

أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أنّه "عند السّاعة 14،40 من تاريخ 23-07-2024، وعلى المسلك المتّجه من البقاع نحو بيروت، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، على متن "فان" لنقل الركّاب، المدعو:أ. د. ي. (مواليد عام 2009، سوري)".

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أضاف البيان:" بالتحقيق معه، تبيّن انه ينتمي لعصابة سرقة تعمل بين مدينتي زحلة وبعلبك. واعترف بقيامه بسرقة ومراقبة الدراجات الآليّة، بغية سرقتها. وأضاف انه قد سرق ونقل /35/ دراجة آليّة و/3/ سيارات بين المدينتين المذكورتين. كما اعترف ايضاً بسرقة بعض المنازل، وانه ينقل سجلات عدلية مزورة من البقاع ويسلّمها الى اشخاص في بيروت لقاء مبلغ /150/ دولارًا أميركيًّا. وضُبِطَ بحوزته سجل عدلي مزوّر، و"3،5" حبات من الكبتاغون".



ختم:" أجري المقتضى القانوني بحقّه، وسلّم مع المضبوطات إلى مخفر ضهر البيدر في وحدة الدّرك بناء على إشارة القضاء المُختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف جميع أفراد العصابة".