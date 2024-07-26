ماذا يحدث في أجواء الجنوب الآن؟ إليكم هذا الخبر

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أنّ طائرة مُسيرة إسرائيلية من نوع "هرمز 900"، تُحلق على علو متوسط في أجواء القطاعين الغربي والأوسط، لاسيما فوق قرى صريفا، فرون، مجدل سلم، وصولاً إلى أجواء الخيام ومرجعيون وبنت جبيل وعيتا الشعب ومارون الراس وعيترون.

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