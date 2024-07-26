حزب الله: نتنياهو اختار الحل الديبلوماسي للشمال بعد ان اثبتت المقاومة قوتها

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قال مسؤول في حزب الله ل" الديار": ان خطاب نتنياهو في الكونغرس حول امن مستوطنات الشمال كان واضحا بانه يفضل الحل الديبلوماسي اي انه سينتظر ما ستصل اليه المفاوضات التي قام بها الموفد الاميركي اموس هوكشتاين. ولفت في الوقت نفسه الى ان زيارة هوكشتاين الى بيروت لن تؤدي الى اي حل طالما لم يحصل اي وقف اطلاق نار في غزة.وعن المصالحة الفلسطينية في بكين، اشاد المسؤول في حزب الله بالدور الصيني وبتوحيد صفوف الفلسطينيين بوجه «اسرائيل».واضاف ان حماس لا تزال صامدة في غزة تقاتل العدو الاسرائيلي من كل حدب وصوب سواء من بيت حنون وخان يونس وجباليا ومناطق اخرى في غزة في حين رغم كل الحرب الشرسة التي خاضها جيش الاحتلال على رفح الا انه فشل بالسيطرة على كامل رفح ولا على الانفاق وبالتالي «الاسرائيلي» لا يزال يتخبط بهزيمته العسكرية في غزة.اما عن الانتخابات الاميركية ومن سيكون الرئيس المقبل، فاكد المسؤول في حزب الله ان الولايات المتحدة الاميركية هي دولة حليفة ومنحازة لـ «اسرائيل» وموقفها مخادع حول انهاء الحرب على غزة حيث تصاريح الرئيس بايدن وكبارالمسؤولين الاميركيين العلنية والداعية الى وقف الحرب تتناقض مع مواقفهم الميدانية في غزة. والحال ان اذا كانت واشنطن تريد فعلا انهاء العدوان الاسرائيلي على غزة لكانت حققت ذلك ولكن طالما ان نتنياهو يواصل حربه على المقاومة الفلسطينية واهل غزة فهذا يشير الى انه حاصل على ضوء اخضر اميركي بالاستمرار في الجرائم والابادة التي تحصل بحق الشعب الفلسطيني.