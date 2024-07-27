كلاس يناشد النواب عدم تمديد سن التقاعد للموظفين

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ناشد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلّاس رؤساء واعضاء الكتل النيابية والسادة النواب الاهتمام بمستقبل الشباب وعدم حرمانهم من فرص الانتساب إلى الدولة و الانخراط بالمؤسسات الادارية .وطالب كلاس بعدم تمديد سن التقاعد للموظفين مهما كانت رتبهم وتحت أي مسمى او عذر، لأن اي اقتراح بتمديد سن التقاعد سيحرم الموظفين الذين لا يزاولون في الخدمة من فرص الترقي .و شدد كلاس على ضرورة فتح مجالات التوظيف امام الشباب للحد من الهجرة ولتجديد الادارة ورفدها بعنصر الشباب، داعيا الشباب إلى الانخراط في الجيش والأسلاك العسكرية والامنية والادارية ، و إلى المطالبة بحقهم بخدمة الوطن، منذراً بحدوث فراغات ادارية واسعة ان لم تعمد الحكومة الى بحث هذا الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإدارية في مؤسسات الدولة .واعتبر انه مع المناشدة الدائمة لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ، لكن الأمور قد تزداد تفاقما إن لم يتم سد الفراغات الإدارية وفق الأصول، من خلال الإعلان عن الشواغر و فتح دورات انتساب إلى الادارات العامة، مكررا ان الفراغ في القاعدة لا يقل خطرا عن الفراغ في رئاسة الدولة، و هذا ما يجب التنبه له .