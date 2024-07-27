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لبنان

عز الدين: ما حصل في الكونغرس فضح نهج وشعارات أميركا

Lebanon 24
27-07-2024 | 05:22
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تحدث عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائبين حسن عز الدين عن "دور المقاومة في استعادة الحقوق اللبنانية".
 
 
وقال خلال الاحتفال التكريمي لـ "الشهيد السعيد على طريق القدس" "المجاهد" صادق عاطف عطوي في حسينية بلدة شقرا الجنوبية: "عندما نتحدث عن الحقوق، نتحدث عن المقاومة التي تستطيع أن تعيد وتستعيد الحقوق، فنحن حررنا أرضنا بالمقاومة التي يحضر طيف شهدائها كلما أشرنا إليها، هؤلاء الشهداء الذين قدموا دماءهم لأجل أن نحيا".
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واعتبر، أنّ "الفلسطينيين اليوم وبعد عملية طوفان الأقصى، وضعوا أنفسهم على المسار الصحيح لاستعادة الحقوق المشروعة والأرض وكل الممتلكات، وعودة الذين شرّدوا من أرضهم وديارهم إلى خارج البلاد، وأنّ الأثمان التي تُدفع بعد مضيّ عشرة أشهر على هذه العملية، هي من أجل الحرية والحق وللدفاع عن المقدسات واستعادة كل حبة من تراب فلسطين، وكل نقطة ماء من مياهها". 

ولفت إلى أن "نتنياهو المطلوب للعدالة ولمحكمة الجنايات الدولية التي أصدرت مذكرة بحقه، يُستقبل في الكونغرس الأميركي من قبل الديموقراطيين والجمهوريين، وهذه مهزلة أميركية، لا سيما وأن هؤلاء النوّاب صفّقوا "لنتياهو" المجرم أكثر من 50 مرة بطريقة بهلوانية فيها من الانحطاط ما لا يقنع أحد، وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدلّ على أن ما يقوم به العدو الصهيوني، هو مورد دعم وتأييد أميركي، وهو يعبّر عن حقيقة أميركا فيما يمارسه العدو الصهيوني".

وشدّد عز الدين على أن "ما حصل في الكونغرس الأميركي، فضح نهج وشعارات أميركا والعناوين التي رُفعت فيها عن الديموقراطية والحرية وحقوق الإنسان"، متسائلاً: "بعد الذي رأيناه من استقبال لنتنياهو الفارّ من العدالة والمطلوب للمحكمة الدولية كمجرم حرب وإرهابي دولي، ألا يحق لنا أن نصف أميركا بأنها هي أمّ الإرهاب، لا سيما وأنها تمارس الإرهاب الدولي وتتخطى كل القانون الدولي ومنظمات الإنسانية وغيرها طالما أنّ مصلحتها في مكان آخر؟!".
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