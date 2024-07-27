إطلاق مهرجان لبنان المسرحي الدولي في بيروت وطرابلس وصور

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أعلنت "جمعية تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" عن إقامة الدورة الثالثة من مهرجان لبنان المسرحي الدولي في المدن بيروت وطرابلس وصور، في الفترة الممتدة من 25 ولغاية 27 تشرين الأول المقبل، بمشاركة عروض مسرحية عربية وأجنبية، وذلك على المسرح الوطني اللبناني في صور وطرابلس. وفي بيروت "سينما الكوليزيه" التاريخية، والتي تعتبر واحدة من أقدم دور العرض السينمائي في لبنان حيث تم تحويلها إلى "المسرح الوطني اللبناني" في بيروت، لتكون مساحة ثقافية حرة ومستقلة مجانية للناس، تنظَّم فيها ورشات تدريبية ومهرجانات وعروض فنية ومكتبة عامة ومقهى فني.وأكد مؤسس "المسرح الوطني اللبناني" الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي الحائز على جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية أن "الهدف من مشروع إعادة تأهيل سينما الكوليزيه هو إقامة صلة ما بين الجنوب والشمال وبيروت، كونه تكملة لحلمنا الذي كان قد بدأ مع تأسيس "المسرح الوطني اللبناني" في صور، منذ 7 أعوام، وهو أول مسرح وسينما مجاني في لبنان".وقال: "بفضل جهود الشباب المتطوعين، سوف نحقق حلمنا بأن يكون الفن حق للجميع ونكسر الجدار الوهمي بين المناطق اللبنانية عبر الفنون وربطها ببعضها عبر المساحات الثقافية، ونحن سعداء أننا نعيش الحلم في بيروت التي تعتبر ثاني أكثر مدينة تحوي صالات سينما في تاريخ لبنان، حوالى 29 صالة كانت موجودة في ساحة البرج، و16 صالة في منطقة الحمرا، وتأسست فيها العديد من المسارح التي شهدت على أهم المسرحيين في لبنان والعالم.وأضاف: "تهدف جمعية تيرو للفنون التي يقودها الشباب المتطوعون إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان، من خلال إعادة تأهيل سينما الحمرا وسينما ستارز في النبطية، وسينما ريفولي في مدينة صور، والتي تحولت إلى المسرح الوطني اللبناني كأول مسرح وسينما مجانية في لبنان، وسينما أمبير في طرابلس التي تحولت إلى المسرح الوطني اللبناني في طرابلس، وإقامة الورش والتدريب الفني للأطفال والشباب، وإعادة فتح وتأهيل المساحات الثقافية وتنظيم المهرجانات والأنشطة والمعارض الفنية، وتقوم على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وعلى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات دولية وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم وتعريف الجمهور بتاريخ السينما والعروض المحلية والعالمية، وعروض الأفلام للمكفوفين والصم والورش التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة".