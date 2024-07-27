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لبنان

4 شهداء... العدوّ الإسرائيليّ قصف منزلين ودمّرهما في كفركلا

Lebanon 24
27-07-2024 | 09:30
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علم "لبنان 24" عن استشهاد 4 أشخاص في كفركلا الجنوبيّة، بعدما استهدف الطيران الحربيّ الإسرائيليّ منزلين في البلدة، ما أدّى إلى تدميرهما بالكامل.
 
 
 
 
 
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