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لبنان

في طرابلس... أطلق النار عليه

Lebanon 24
27-07-2024 | 09:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ أحد المجهولين أطلق النار على الفلسطينيّ ا.م في محلة الخناق - طرابلس، مما أدّى إلى إصابته بطلق ناريّ في قدمه.
 
 
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