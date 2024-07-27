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لبنان

خبرٌ جديد.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بشأن لبنان

Lebanon 24
27-07-2024 | 14:57
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، السبت، إن الجيش يجهز رداً على عملية مجدل شمس في الجولان.

وذكر هاغاري، خلال مؤتمر صحفي، أن "ما وقع حادث خطير، ومعظم ضحايا القصف من الأطفال"، وأضاف: "التحقيق الأولي للعملية كشف أن ما أطلق تجاه القرية كان صاروخاً واحداً، وتم تفعيل صفارات الإنذار".
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وتابع: "وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان يجرون مشاروات مع الشاباك والموساد والقيادة العامة".

واعتبر هاغاري أن "حزب الله يكذب وينكر علاقته بهذه العملية لكن استخباراتنا تقول إن الحزب مسؤول عن قتل أطفال أبرياء بشكل واضح، وحتى الآن لا توجد أي تغييرات في التعليمات للجبهة الداخلية".
 
وأردف: "حزب الله يدعي كذبا أنه لم يقم بهذا الهجوم، ونحن نؤكد أن حزب الله قتل 10 أطفال في هذا الهجوم وأصاب أكثر من 20 في هذا الهجوم".

وأكمل: "نحن في معركة على عدة جبهات، وسنحضّر ردًّا ضد حزب الله".
 
في غضون ذلك، ذكر جيش العدو أن قصف الجولان هو "الهجوم الأكثر دموية على مدنيين إسرائيليين" منذ 7 تشرين الأول.
ولفتت القوات الإسرائيلية إلى أن "عدد القتلى جراء سقوط الصاروخ الذي أطلقه حزب الله على مجدل شمس في الجولان، ارتفع إلى 11".
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