Advertisement

لبنان

"مجزرة".. هكذا علّق الزعيم الروحي للطائفة الدرزية على حادثة مجدل شمس!

Lebanon 24
27-07-2024 | 13:58
A-
A+
Doc-P-1227363-638577180438170499.jpg
Doc-P-1227363-638577180438170499.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف في فلسطين المُحتلّة على الضربة التي طالت منطقة مجدل شمس في الجولان السوري المُحتل، والتي أسفرت عن مقتل 11 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين.
Advertisement
 
وفي تصريحٍ له، وصف طريف الحادثة بـ"المجزرة الرهيبة والهجوم الإرهابي الوحشي الذي أصاب الأبرياء"، وأردف: "هناك أطفالٌ كانوا يلعبون كرة القدم. من المستحيل تخيّل ووصف مشاهد أشلاء الأطفال المُتناثرة على العشب".
 
وتابع: "الليلة تم تجاوز كل الخطوط الحمراء والسوداء الممكنة".
 
بدوره، دان حكمت الهاجري، الزعيم الروحي للدروز في سوريا "الجريمة البشعة التي طالت الأبرياء والأطفال في قرية مجدل شمس"، وأضاف: "نطالب الدوائر الدولية بمحاكمة مرتكبي الجريمة. يجب أن يعاقب المذنب من خلال القانون الدولي.. أبناؤنا ليسوا مواقع تدريب أو اختبار، وسماواتنا ليست ساحة معركة لأحد. لن يحققوا الأهداف مع دماء أطفالنا".
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:18 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-07-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:18 | 2024-07-27
17:02 | 2024-07-27
16:53 | 2024-07-27
16:45 | 2024-07-27
16:37 | 2024-07-27
16:17 | 2024-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24