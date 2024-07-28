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لبنان

سلامة قوارير الغاز تعود الى الواجهة.. الوقاية أفضل الحلول

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-07-2024 | 04:15
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أعاد خبر وفاة الشاب بلال الزعبي بانفجار قارورة غاز عند مفرق بلدة كوشا في عكار، الى الواجهة موضوع سلامة قوارير الغاز في المنازل، لا سيما في ظل وجود قوارير غير صالحة للاستعمال.
 
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وفي هذا الاطار، اكد مصدر نقابي مطلع عبر "لبنان24" أن المطلوب اليوم وبأسرع وقت ممكن العمل على جمع جميع قوارير الغاز المهترئة من السوق والتأكد بشكل دوري من سلامة القوارير التي تتم تعبئتها، ومن سلامة ساعة قارورة الغاز على ان تكون أصلية وان يكون أنبوب توصيل الغاز نحاسياً لأن أيّ تسرّب قد يؤدّي إلى انفجار.
 
وطلب المصدر من المواطنين فحص أنبوب الغاز والساعة، وعند شمّ رائحة غاز يجب فتح النوافذ وعدم استخدام الولاعة واستخدام محلول الماء والصابون لأنه البديل الصحيح لاختبار تسرب الغاز، وإطفاء الأجهزة الكهربائية منعاً لأي احتكاك كهربائي قد يؤدي الى اندلاع النيران.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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