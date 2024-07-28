ترامب يتحدّث عن "حزب الله".. إليكم ما أعلنه

دان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الحادثة التي طالت بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المُحتل، أمس السبت، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وقال ترامب خلال تجمع إنتخابي في ولاية مينيسوتا الأميركية إنَّ "هجوم حزب الله ضدّ مجدل شمس نُفّذ بصاروخ إيراني"، وأضاف: "قلبي مع عائلات الأطفال القتلى".