دولة أوروبية تدعو مواطنيها لتجنّب السفر إلى لبنان

دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى "تفادي تصعيد عسكري جديد"، منددة بالضربة على الجولان المحتل.كما جددت دعوتها الى "المواطنين الفرنسيين لعدم الذهاب إلى لبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية".