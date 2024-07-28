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لبنان
دولة أوروبية تدعو مواطنيها لتجنّب السفر إلى لبنان
Lebanon 24
28-07-2024
|
07:07
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دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى "تفادي تصعيد عسكري جديد"، منددة بالضربة على الجولان المحتل.
كما جددت دعوتها الى "المواطنين الفرنسيين لعدم الذهاب إلى لبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية".
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