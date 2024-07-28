29
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحوت يكشف.. لهذا السبب تم تأخير عودة بعض الرحلات إلى مطار بيروت
Lebanon 24
28-07-2024
|
11:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الأوسط في اتصال هاتفي مع الجديد أن "تأخير الرحلات التي تصل في الصباح الباكر إلى مطار بيروت لغاية الغد، سببه أننا لا نفضل تواجد عدد كبير من الطائرات في المطار بالوقت نفسه" مضيفاً أن "هذه الخطوة تأتي من باب توزيع المخاطر التأمينية".
Advertisement
وأشار الحوت إلى أن: "لا معلومات تفيد بضربة تستهدف المطار، ولا خوف من ذلك".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسمياً.. إليكم نتائج الإمتحانات الرسمية
Lebanon 24
رسمياً.. إليكم نتائج الإمتحانات الرسمية
17:18 | 2024-07-27
27/07/2024 05:18:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هل توقفت الملاحة الجوية في لبنان؟ وزير الأشغال يكشف
Lebanon 24
هل توقفت الملاحة الجوية في لبنان؟ وزير الأشغال يكشف
16:12 | 2024-07-27
27/07/2024 04:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي ندى كوسا ملكة جمال لبنان 2024؟ تعرفي عليها
Lebanon 24
من هي ندى كوسا ملكة جمال لبنان 2024؟ تعرفي عليها
02:22 | 2024-07-28
28/07/2024 02:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة تكشف نقطة إطلاق صاروخ ضربة "مجدل شمس".. الجيش الإسرائيلي ينشرها!
Lebanon 24
صورة تكشف نقطة إطلاق صاروخ ضربة "مجدل شمس".. الجيش الإسرائيلي ينشرها!
15:28 | 2024-07-27
27/07/2024 03:28:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ندى كوسا تحصد لقب ملكة جمال لبنان للعام 2024 (صورة)
Lebanon 24
ندى كوسا تحصد لقب ملكة جمال لبنان للعام 2024 (صورة)
16:45 | 2024-07-27
27/07/2024 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:44 | 2024-07-28
سلسلة إتصالات لميقاتي لمتابعة الأوضاع الطارئة: لوقف شامل لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701
14:56 | 2024-07-28
أرسلان اتصل بالرئيس الأسد معزياً بشهداء مجدل شمس
14:54 | 2024-07-28
جنبلاط يتلقى برقية تعزية من الرئيس العراقي بشهداء مجدل شمس
14:41 | 2024-07-28
بالفيديو.. شاهدوا لحظة وقوع الإشكال في مطار بيروت اليوم
14:25 | 2024-07-28
عشرات المطلوبين في قبضة الجيش.. هذه التهم موجّهة إليهم
14:19 | 2024-07-28
إلغاء رحلة من تركيا إلى بيروت
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
28/07/2024 21:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
28/07/2024 21:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
28/07/2024 21:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24