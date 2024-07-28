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لبنان

الحوت يكشف.. لهذا السبب تم تأخير عودة بعض الرحلات إلى مطار بيروت

Lebanon 24
28-07-2024 | 11:12
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أكد رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الأوسط في اتصال هاتفي مع الجديد أن "تأخير الرحلات التي تصل في الصباح الباكر إلى مطار بيروت لغاية الغد، سببه أننا لا نفضل تواجد عدد كبير من الطائرات في المطار بالوقت نفسه" مضيفاً أن "هذه الخطوة تأتي من باب توزيع المخاطر التأمينية".
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وأشار الحوت إلى أن: "لا معلومات تفيد بضربة تستهدف المطار، ولا خوف من ذلك".
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