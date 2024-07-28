زعيم الدروز في إسرائيل يتكلم عن ضربة مجدل شمس: نحترم خصوصية أهلنا في لبنان

استنكر الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، مقتل أطفال مجدل شمس بهذا الشكل.

وقال في حديث للعربية أن "إسرائيل أبلغتنا أن الصاروخ من طراز إيراني".

وأمل طريف انتهاء الحرب في أسرع وقت، مشيرًا إلى أننا "نعيش في إسرائيل ونحترم خصوصية أهلنا في لبنان"، لافتًا إلى تقدير وضعهم الداخلي.

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وأضاف طريف: "نحترم أهلنا في لبنان ولا نتدخل برأيهم"، مؤكدًا أن "من حق أهلنا في الجولان أن يقولوا ما يريدون".

وكان قد ندد الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، السبت، عبر حسابه في فيسبوك بما وصفه "المجزرة الإرهابية البشعة بحق أطفال مجدل شمس الجولانية"، منوها أبناء الطائفة إلى "تحكيم العقل وعدم الانجرار وراء المتناقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي".