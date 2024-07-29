تشكيلات ومناقلات إدارية وإعلامية تلفزيونية

أجرت مؤسسة اعلامية تلفزيونية تشكيلات ومناقلات إدارية وإعلامية من ضمن الالية التي وضعتها الإدارة في سعيها الى تنفيذ "الخطة الخماسية" التي أعدتها مع شركة عالمية متخصصة بتنظيم الشركات وتقدُمها وتطورها، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود الذي أعلنت عنه" الإنتليجنسيا" في الخلوة التي نظمتها الإدارة للوصول مجدداً الى المرتبة الأولى، التي احتلتها لسنوات طويلة.

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