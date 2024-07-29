مواصلة اخماد الحرائق في أحراج بزال وقبعيت وحبشيت

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تعمل فرق الدفاع المدني من مختلف المراكز وفريق المستجيب الاول في اتحاد جرد القيطع وفريق درب عكار، وبمؤازرة طوافات تابعة للجيش على اخماد الحريق في أحراج بلدات: بزال، قبعيت وحبشيت في جرود عكار، إلا أن النيران لا تزال مشتعلة نظرا لوعورة الوديان وكثافة الاشجار.وتقدر المساحة التي التهمتها النيران حتى الآن، بـ 25 هكتارا من أشجار السنديان والصنوبر والزيتون والأراضي الزراعية.