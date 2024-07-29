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لبنان

مواصلة اخماد الحرائق في أحراج بزال وقبعيت وحبشيت

Lebanon 24
29-07-2024 | 04:25
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تعمل فرق الدفاع المدني من مختلف المراكز وفريق المستجيب الاول في اتحاد جرد القيطع وفريق درب عكار، وبمؤازرة طوافات تابعة للجيش على اخماد الحريق في أحراج بلدات: بزال، قبعيت وحبشيت في جرود عكار، إلا أن النيران لا تزال مشتعلة نظرا لوعورة الوديان وكثافة الاشجار.
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وتقدر المساحة التي التهمتها النيران حتى الآن، بـ 25 هكتارا من أشجار السنديان والصنوبر والزيتون والأراضي الزراعية.
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