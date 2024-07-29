جديد الكهرباء.. إليكم ما حصل اليوم

علم "لبنان24" أنّ معمل دير عمار الكهربائي خرج عن الخدمة، اليوم الإثنين، وذلك بسبب نفاد مادة الفيول منه.

وقالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ مُعدّل إنتاج الطاقة الآن على الشبكة الكهربائية يتراوح حالياً بين 200 و 300 ميغاواوط كحدّ أقصى وذلك عبر مجموعة واحدة للإنتاج تعمل ضمن معمل الزهراني.

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ولفتت المصادر إلى أنَّ معدل الإنتاج الحالي لا يساهم بإستقرار الشبكة، ما قد يعني أنّ معمل الزهراني قد يتوقف عن العمل بأي لحظة.