Advertisement

لبنان

جديد الكهرباء.. إليكم ما حصل اليوم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-07-2024 | 05:44
A-
A+
Doc-P-1227854-638578539672119224.jpg
Doc-P-1227854-638578539672119224.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علم "لبنان24" أنّ معمل دير عمار الكهربائي خرج عن الخدمة، اليوم الإثنين، وذلك بسبب نفاد مادة الفيول منه.
وقالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ مُعدّل إنتاج الطاقة الآن على الشبكة الكهربائية يتراوح حالياً بين 200 و 300 ميغاواوط كحدّ أقصى وذلك عبر مجموعة واحدة للإنتاج تعمل ضمن معمل الزهراني.
Advertisement
ولفتت المصادر إلى أنَّ معدل الإنتاج الحالي لا يساهم بإستقرار الشبكة، ما قد يعني أنّ معمل الزهراني قد يتوقف عن العمل بأي لحظة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:55 | 2024-07-29
07:47 | 2024-07-29
07:45 | 2024-07-29
07:31 | 2024-07-29
07:25 | 2024-07-29
07:11 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24