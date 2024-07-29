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لبنان
آخر رسالة تهديد من وزير الدفاع الإسرائيليّ لـ"الحزب": ستدفعون الثمن
Lebanon 24
29-07-2024
|
05:53
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أفادت "القناة 12 الإسرائيليّة"، أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال إنّ "حزب الله سيدفع ثمناً".
وأضاف غالانت: "سنترك الأفعال تتحدث لا الأقوال".
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