Advertisement

لبنان

آخر رسالة تهديد من وزير الدفاع الإسرائيليّ لـ"الحزب": ستدفعون الثمن

Lebanon 24
29-07-2024 | 05:53
A-
A+
Doc-P-1227857-638578545529524161.png
Doc-P-1227857-638578545529524161.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "القناة 12 الإسرائيليّة"، أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال إنّ "حزب الله سيدفع ثمناً".
 
 
وأضاف غالانت: "سنترك الأفعال تتحدث لا الأقوال".
 
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
توقيت الرد على حزب الله بيد نتنياهو وغالانت.. هذا ما أفضى إليه اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر
lebanon 24
29/07/2024 15:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الكابينت الاسرائيلي كلف نتنياهو وغالانت بالرد على "حزب الله"... وتحذيرات من توّسع الحرب
lebanon 24
29/07/2024 15:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو ووزير الجيش غالانت يدعمان التوصل إلى اتفاق مع حزب الله في الشمال خلال جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
29/07/2024 15:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين: غالانت أيد مهاجمة "حزب الله" إثر عملية تشرين الاول لكنه الآن يعتبر الأمر غير حكيم
lebanon 24
29/07/2024 15:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

غالانت

حزب الله

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:55 | 2024-07-29
07:47 | 2024-07-29
07:45 | 2024-07-29
07:31 | 2024-07-29
07:25 | 2024-07-29
07:11 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24