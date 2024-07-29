أفادت "القناة 12 الإسرائيليّة"، أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال إنّ "حزب الله سيدفع ثمناً".

وأضاف غالانت: "سنترك الأفعال تتحدث لا الأقوال".